Lazio, Napoli, Inter e Serie B: le ultimissime

Laizo a caccia di punti per l'Europa, il Torino ospita il Napoli. l'Inter torna in testa, crolla la Juventus. Lecce e Cremonese in Serie A

ROMA - La Lazio cerca questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico punti per avvicinare il traguardo Europa League, di fronte una Sampdoria a caccia di quel punto che la darebbe la salvezza matematica. Prima alle 15 il Napoli sarà di scena a Torino per chiudere al meglio questa stagione consolidando il terzo posto in classifica. Nell'altro anticipo il Sassuolo ospiterà l'Udinese. L’Inter tiene ancora aperta la lotta scudetto superando in rimonta per 4-2 un Empoli partito a razzo e clamorosamente crollato tra i due tempi. Clamoroso ko della Juve in casa del Genoa. Il Lecce batte il Pordenone nell'ultima giornata di campionato e festeggia dopo due anni il ritorno in serie A assieme alla Cremonese. Vanno ai play off Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. Niente da fare per il Frosinone, che chiude al nono posto.