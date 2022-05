Chelsea, Napoli, Fiorentina e Jacobs: le ultimissime

Il Chelsea ceduto per 5 miliardi di euro. Belotti può essere il sostituto di Osimhen. Daspo per 18 tifosi viola. Jacobs non correrà a Nairobi

ROMA - Un gruppo guidato da Todd Boehly, co-proprietario della squadra di Mlb dei Los Angeles Dodgers, si appresta a rilevare il Chelsea nell'ambito di un affare da 4,25 miliardi di sterline (pari a 5,2 miliardi di dollari e circa 4,9 miliardi di euro). Il Napoli pensa già all'eventuale sostituto di Osimhen sul quale in estate si potrebbe scatenare un'asta: il piano-B viene facile dirlo, si chiama Andrea Belotti, ventotto anni, quindi nel pieno della maturità, una carriera granata da 113 gol con lode, una fisicità rassicurante, una conoscenza internazionale, un background che basta e avanza. La questura di Firenze ha disposto 18 provvedimenti di Daspo, da 2 a 7 anni, per altrettanti tifosi della Fiorentina a seguito degli accertamenti della Digos sui tafferugli in strada che avvennero la sera del 21 settembre 2021 dopo Fiorentina-Inter in piazza Alberti, vicino ai viali e sull'itinerario di deflusso degli ospiti verso l'autostrada. "Marcell oggi non potrà presentarsi ai blocchi di partenza, perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends". Così Paolo Camossi, allenatore di Jacobs ha annunciato, secondo quanto fa sapere la Fidal, il forfait del campione olimpico dei 100 metri al meeting 'Kipchoge Keino' di Nairobi. Ascolta le news della mattina