Lazio, Napoli, Guardiola e formula uno: le ultimissime

ROMA – La Lazio supera la Sampdoria 2-0 allo stadio Olimpico e vola solitaria al quinto posto rimandando la Roma a -3 che domani sfiderà la Fiorentina. Il Napoli approfitta del passo falso della Juve, allunga a +4 su Allegri e consolida il terzo posto in classifica. Spalletti sbanca Torino con un gol di Fabian Ruiz e ora è a due soli punti dall’obiettivo di tenere dietro i bianconeri in classifica. C'è malumore in casa del City dopo l'eliminazione dalla Champions così in conferenza il tecnico Guardiola ha dovuto rispondere alle critiche e agli investimenti, citando anche la Roma: "Per me non è un discorso di soldi e i tifosi non lo capiscono. Anche la Roma ha speso diversi milioni ma non è in Champions League". Charles Leclerc è il più veloce nel Q1 del Gran Premio di Miami di Formula 1. Ascolta le news del pomeriggio