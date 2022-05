Venezia, Atalanta, Juventus e Liverpool: le ultimissime

Il Venezia resta in corsa per non retrocedere. Gasperini aggancia la Roma al sesto posto. Allegri recupera Locatelli. Klopp critica Conte

ROMA – Il Venezia batte il Bologna 4-3 e resta ancora in corsa per la salvezza. Continua la corsa per un posto in Europa dell'Atalanta che nel lunch match della 36ª giornata di Serie A supera lo Spezia per 3-1 e sale così a 59 punti insieme alla Roma e con la Lazio a -3. Lo Spezia invece resta a +5 sulla zona retrocessione. Buone notizie dall'infermeria, per la Juventus, in vista della Coppa Italia. Manuel Locatelli ha svolto l'intero allenamento di oggi in gruppo, candidandosi almeno per la panchina per la finale di mercoledì all'Olimpico contro l'Inter. Il pareggio contro il Tottenham rischia di costare la vittoria della Premier League per il Liverpool e Jurgen Klopp non la prende bene. Nella conferenza stampa post partite, il tecnico tedesco non risparmia critiche al modo di giocare della squadra allenata da Antonio Conte: "Non mi piace questo tipo di calcio, ma è una mia opinione personale". Ascolta le news della mattina