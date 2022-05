Milan, Salernitana, formula uno e tennis: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Il Milan torna primo. Ancora aperto il discorso salvezza. Verstappen vince a Miami, sul podio le Ferrari. Alcaraza trionfa a Miami

ROMA - l Verona crolla sotto i colpi del Milan targato Leao-Tonali e lancia il Diavolo di nuovo in testa alla classifica a +2 sull'Inter. La corsa salvezza resta ancora aperta. In un finale di partita pazzesco, il colpo di testa di Altare al 99' permette al Cagliari di rimontare l'iniziale vantaggio su rigore di Verdi: contro la Salernitana all'Arechi termina 1-1. Max Verstappen vince il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale di Formula 1. Il pilota della Red Bull scavalca Carlos Sainz al primo giro e poco dopo supera anche l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Completano il podio le due Ferrari di Leclerc e Sainz, che nel complesso non hanno grandi rimpianti e possono ritenersi soddisfatte del weekend nonostante ci si potesse aspettare qualcosa di più dopo le qualifiche. Carlos Alcaraz sconfigge Alexander Zverev 6-3 6-1, domina la finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale e porta a casa il successo.