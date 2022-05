Roma, Conference, Liga e Sinner: le ultimissime

Fiorentina-Roma chiude la 36\a, intanto è caccia ai biglietti per la finale di Conference. L'Atletico batte il Real nel derby. Sinner pronto per Roma

ROMA – Si chiude questa sera con il posticipo tra Fiorentina e Roma la 36\a giornata di Serie A, entrambe le squadre vanno a caccia di punti per la qualificazione in Europa League. Intanto in casa giallorossa c'è grande attesa per la finale di Conference del 25 maggio a Tirana. Da domani sarà possibile acquistare i 10mila biglietti messi a disposizione dei tifosi della Roma: si dovrà andare sul sito della Uefa, poi a partire dalle 12 cercare di accedere alla finestra di vendita dei tagliandi che in media costeranno dagli 80 ai 125 euro. Un rigore trasformato da Yannick Carrasco al minuto 40 consente all'Atletico Madrid - al Wanda Metropolitano - di vincere per 1-0 il derby col Real Madrid, big match della 35esima giornata della Liga. Con questa vittoria i colchoneros di Simeone consolidano il quarto posto in classifica e si avvicinano sempre più alla qualificazione in Champions. "Mi dispiace per Berrettini e Musetti che non potranno giocare qui. E' normale che ci sia pressione su di me, ma va gestita”. Così Jannik Sinner nella conferenza stampa d'esordio agli Internazionali di Roma.