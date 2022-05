Roma, Napoli, Haaland e Fognini: le ultimissime

La Fiorentina stende la Roma. De Laurentiis parla di Spalletti. Per la stampa inglese l'attaccante giocherà nel City. L'azzurro passa il primo turno agli Internazionali

ROMA - Si infiamma la lotta per l'Europa League: la Fiorentina stende la Roma 2-0 al Franchi e aggancia i giallorossi e l'Atalanta al quinto posto, portandosi a -3 dalla Lazio che è invece quinta in classifica. "Spalletti deve sentire Partenope nella sua anima. Se sente questa anima tinta di azzurro non potrà farne a meno anche il prossimo anno sia da allenatore". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul futiro del tecnico azzurro. Ormai ci siamo: arrivano altre conferme sull'imminente trasferimento di Erling Haaland al Manchester City. Secondo il quotidiano belga "DH", l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund avrebbe sostenuto le visite mediche a Bruxelles, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare una volta che il City avrà blindato la conquista della Premier. Fabio Fognini supera il primo turno degli Internazionali di Roma battendo l'austriaco Dominic Thiem in un'ora e 51 minuti con il punteggio di 6-4, 7-6. Ascolta le news del pomeriggio