Roma, Lazio, Haaland e Mbappé: le ultimissime

La rabbia di Tiago Pinto. Lotito parla del futuro di Milinkovic. Haaland al City operazione da 350 milioni. Mbappé avvistato a Madrid

ROMA - Fa ancora discutere il rigore con cui la Fiorentina ha sbloccato la gara contro la Roma battuta con un netto 2-0, sulla questione è intervenuto anche il gm giallorosso Tiago Pinto: "Ogni settimana ne capita una. Un giocatore viene toccato, cade e si fischia il rigore. Non voglio puntare il dito contro l'arbitro, noi tutti sbagliamo. Ma arriviamo a fine stagione stanchi. Facile dire che la panchina della Roma fa delle sceneggiate, senza sapere cosa succede sulle altre”. "Milinkovic non è in vendita, lo stimo molto. Non l'ho mai messo in vendita, c'è il cartello vendesi? Per comprare c'è bisogno di chi vende". Il presidente della Lazio Claudio Lotito fa scudo intorno al suo gioiello. Il futuro del Sergente è tutto da scrivere, dopo sette anni potrebbe partire in cerca di un'altra avventura. La notizia ha fatto il giro del Mondo: Haaland avrebbe scelto il Manchester City e ieri afrebbe svolto anche le visite mediche di idoneità. Il quotidiano spagnolo Marca ha fatti conti della mostruosa operazione che alla fine costerà al club inglese 350 milioni di euro totali. Kylian Mbappé è a Madrid. L'indiscrezione, lanciata da Cadena Cope, ha alimentato le voci di mercato intorno al centravanti francese. L'attaccante francese è stato visto in un noto ristorante della capitale spagnola, insieme al compagno di squadra Achraf Hakimi ed altre due persone (tra cui il fratello del giocatore marocchino).