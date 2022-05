Totti, Coppa Italia, Conference League e Haaland: le ultimissime

L'ex Roma sta con Mourinho intanto è caccia al biglietto per la finale. Domani Juventus-Inter finale di Coppa Italia. Klopp parla della cessione dell'attaccante

ROMA - Francesco Totti è stato l'ospite insieme a Vieri della presentazione della finale di Coppa Italia Frecciarossa. L’ex capitano della Roma questa mattina ha preso parte all'evento presso la Stazione Termini di Roma, parladno anche del momento che vive la Roma: "Gli errori arbitrali? Quello che abbiamo visto ieri è uno dei tanti episodi a sfavore della Roma. Non stiamo qui a recriminare ogni volta, ma se il Var non aiuta gli arbitri diventa sempre più complicato. Se ieri l’arbitro non è riuscito a vedere nemmeno dal monitor diventa più difficile per tutti”. Neanche il tempo di far scoccare le 12 che il sito della Uefa è già in tilt. La vendita libera dei circa diecimila tagliandi per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord è diventata un prevedibile caos. Una rivalità lunga 231 partite e 99 anni, se è vero che il primo incrocio è avvenuto il 7 ottobre 1923. Eppure è solo la terza volta che Juventus e Inter si affrontano in Finale di Coppa Italia. Quattro mesi dopo la finale di Supercoppa, riecco Juventus e Inter di fronte a giocarsi un trofeo. Il trasferimento di Erling Haaland dal Dortmund al Manchester City, la cui ufficializzazione sarebbe imminente secondo diversi media, porterebbe il mercato "a un livello tutto nuovo" per via delle somme spese. E' quanto prevede l'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp. "Penso che si parli già abbastanza di questo trasferimento - ha aggiunto il tecnico tedesco - So che si parla molto di soldi, ma questo trasferimento porterà il mercato a un livello completamente nuovo. Se Erling Haaland va da loro, non li indebolirà di certo, assolutamente no". Ascolta le news della mattina