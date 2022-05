Haaland, Champions League, Mourinho e Djokovic: le ultimissime

Il City ufficializza Haaland. Dal 2024-45 cambia la Champions league. Mourinho lancia messaggi d'amore alla Roma. Djokovic vince all'esordio a Roma

ROMA - "Il Manchester City conferma di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland a partire dal 1° luglio 2022". Con questo post sul proprio account Twitter, il club xampione d'Inghilterra Manchester City ufficializza l'arrivo dell'attaccante norvegese dal club tedesco. La Champions League cambia dalla stagione 2024-2025. Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha approvato il nuovo format della competizione che diventa un mini-campionato di 8 giornate e 36 squadre. "Non ho rimpianti. Non provo rancore. Ci sono tante belle persone nel Tottenham e auguro loro il meglio. Anche a Mr Levy. Alla fine mi ha aperto le porte per essere alla Roma dove sono molto felice". Lo ha detto Jose Mourinho, allenatore della Roma, parlando in una intervista esclusiva all'emittente inglese Sky Sports Uk. Il serbo Novak Djokovic trionfa all'esordio degli Internazionali BNL d'Italia, di scena al Foro Italico a Roma. Ascolta le news del pomeriggio