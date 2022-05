Juve-Inter, probabili formazioni, Rudiger e Roma: le ultimissime

Tutto è pronto per la finale di Coppa Italia: stasera all'Olimpico Max Allegri sfida Simone Inzaghi per il trofeo. Dalla Spagna danno per fatta la firma del centrale tedesco con il Real Madrid. La società giallorossa chiede l'anticipo dell'ultima giornata in vista della finale di Conference League