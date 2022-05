Coppa Italia, Roma, Lazio e Sinner: le ultimissime

L'Inter vince la Coppa Italia. La Roma anticiperà a venerdì la sfida contro il Torino. Immobile non molla. Va a Sinner il derby contro Fognini

ROMA - L'Inter batte la Juventus 4-2 ai tempi supplementari e conquista la Coppa Italia. "La Roma giocherà di venerdì come ha chiesto. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League", lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, dopo l'assemblea di Lega svolta nel salone d'onore del Coni, nella Capitale, parlando della richiesta dei giallorossi di anticipare Torino-Roma, ultimo match della Serie A, per preparare al meglio la finale di Conference League contro il Feyenoord. In casa Lazio i biancocelesti sono alle prese con il problema alla caviglia di Immobile che però contro la Juventus, promette, sarà in campo: “Sono un po' acciaccato, ma mancano due partite quindi stringiamo i denti”. Jannik Sinner si aggiudica il derby azzurro con Fabio Fognini. Ascolta le news del pomeriggio