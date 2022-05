Inzaghi, allegri, Spalletti e Mbappé: le ultimissime

Esulta Inzaghi, la rabbia di Allegri. Striscione contro Spalletti. Richiesta monstre della mamma di Mbappé

ROMA - Secondo trofeo stagionale per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi che dopo la Supercoppa conquista ancora una volta a scapito della Juventus anche la Coppa Italia: “E' la vittoria del gruppo e grosso del merito ai ragazzi, hanno fatto un'ottima gara. Ce la siamo complicata a inizio ripresa, ma siamo rimasti concentrati contro una squadra fortissima e un ottimo allenatore". Rabbia e delusione in casa Juventus, Allegri è stato espulso per proteste: “È passato uno dell'Inter – ha spiegato - e mi ha dato una pedata. Io mi sono girato e l'arbitro mi ha espulso giustamente. Ma questo non cambia niente, bisogna fare i complimenti all'Inter". Messaggio shock a Spalletti nel piazzale del Maradona: in serata, nel bel mezzo della finale di Coppa Italia, all'esterno dello stadio è stato esposto uno striscione dal contenuto durissimo nei confronti dell'allenatore del Napoli: "16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!". Prosegue la trattativa segreta tr i Real Madrid e Mbappé ma ci sarebbero diversi ostacoli. Secondo la stampa spagnola l'ultimo sarebbe la mamma del francese che avrebbe chiesto al club blanco una clausola da 100 milioni di euro.