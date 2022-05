Juventus, Roma, tennis e rugby: le ultimissime

Pogba potrebbe tornare alla Juve. Ufficiale la nuova maglia della Roma. Zverev ai quarti agli Internazionali. Assegnati i Mondiali di rugby 2027 e 2031

ROMA - Ci sarebbe la Juve in pole per Paul Pogba, ne sono convinti in Inghilterra. Lo spiega il Mirror, che racconta della forte concorrenza per il 29enne centrocampista francese, che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione col Manchester United. La Roma ha ufficialmente 'svelato' la maglia giallorossa per la nuova stagione, 2022-'23, che, intanto, verrà indossata dai calciatori di José Mourinho nella prossima sfida di campionato, l'ultima in casa, contro il Venezia. Il tedesco Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta del Foro Italico a Roma. Il numero 2 del seeding ha battuto in due set l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 7-6 (5) in 1 ora e 50 minuti di gioco. World Rugby, ente internazionale della palla ovale, ha assegnato due edizioni dei Mondiali, quelle del 2027 e del 2031. Ascolta le news della mattina