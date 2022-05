Sinner, Zeman, Lazio e Senna: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Sinner ai quarti a Roma. Stoccata di Zeman a Mourinho. Il ceo di Binance in visita a Formello. Vendita record per una figurina di Senna

ROMA - Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta del Foro italico a Roma. Il tennista italiano, numero 12 del seeding, ha battuto in due set il serbo Filip Krajinovic in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (6) dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sinner affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding. Zdenek Zeman festeggia oggi 75 anni ed è tornato parlare della Roma: "Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E' un segno del livello di quella coppa, che è molto basso". Il Ceo dello sponsor della Lazio Binance, Changpeng Zhao ieri ha visitato Formello, con lui c'era anche il neo presidente della Lega Casini. A Fare da Cicerone il patron Claudio Lotito con il figlio Enrico, poi foto di rito con tutta la squadra e lo staff tecnico. Ayrton Senna, Roberto Baggio, Eusebio e Diego Maradona sono i campioni della prima asta italiana interamente dedicata alle figurine, organizzata su internet da Aste Bolaffi. Ascolta le news del pomeriggio