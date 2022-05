Dybala, Tottenham, Real Madrid e Nadal: le ultimissime

La Roma sogna Dybala. Il Tottenham resta in corsa per la Champions. il Real Madrid condanna il Levante. Nadal eliminato a Roma

ROMA - La Roma sogna Dybala. Secondo quanto scrive stamani il direttore del Corriere dello Sport Ivan zazzaroni il tecnico Mourinho stima molto il calciatore aregentino che a giugno si libererà a zero dalla Juventus. Da bruciare la concorrenza dell'Inter. Il Tottenham di Conte resta in corsa per un posto in Champions League: gli spoirs hanno regolato con un sonoro 3-0 l'Arsenal nel derby di Londra nel recupero della 22ª giornata di Premier League. Real Madrid travolgente in Liga. I campioni di Spagna hanno battuto 6-0 il Levante nell'incontro valido per la 36/a giornata. La squadra di Lisci saluta la massima serie e retrocede. Rafa Nadal esce di scena agli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico a Roma. Lo spagnolo, numero 3 del tabellone e campione uscente, è stato battuto dal canadese Denis Shapovalov, 13/a testa di serie, che si è imposto in tre set con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-2 in due ore e 39 minuti di gioco. Oggi l'atteso match tra Sinner e Tsitsipas.