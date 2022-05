Sinner, Spalletti, Roma e Juventus: le ultimissime

Sinner battuto da Tstitsipas. Spalletti: "Resto al Napoli". Annunciata la campagna abbonamenti della Roma. Svelata la nuova maglia della Juve

ROMA - Si ferma ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia Jannik Sinner. L'altoatesino è stato battuto da Stefanos Tsitsipas in due set, con il punteggio di 7-6 6-2con il greco che conquista la semifinale. Il greco in semifinale sfiderà il tedesco di origine russa, Alexander Zverev. "Sono l'allenatore del Napoli il prossimo anno e si parte da li. Dubbi non ne ho". Luciano Spalletti conferma la sua volontà di allenare il Napoli anche nella prossima stagione. A due partite dal termine del campionato la Roma già pensa al futuro e lancia la nuova campagna abbonamenti per la stagione 22-23. Dal 18 maggio alle 18, infatti, scatterà la prima fase, quella di prelazione per gli abbonati con la possibilità di rinnovare l'abbonamento o acquistarne uno diverso con le nuove formule proposte dal club. La Juventus ha rivelato sul suo sito ufficiale la nuova maglia per la stagione 2022-2023, che farà il suo debutto sabato in occasione del match della Juventus Women contro il Milan, e poi lunedì in Juve-Lazio. Ascolta le news della mattina