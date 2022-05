Mourinho, Di Maria, FA Cup e Sinner: le ultimissime

Mourinho boccia gli arbitri. Di Maria con un like fa sognare i tifosi della Juve. Attesa per Chelsea-LIverpool. Sinner soddisfatto nonostante l'eliminazione

ROMA - "Contro la Fiorentina, la squadra era stanca, avevano un motore diverso dal nostro”. Così Josè Mourinho torna sulla sconfitta al Franchi alla vigilia del match contro il Venezia: “Loro hanno giocato veramente bene però siamo stanchi di arbitri, var e di avere problemi dopo la gara, essere puniti senza poter lavorare per settimane come accaduto spesso". Angel Di Maria fa sognare i tifosi della Juventus: la stella del Paris Saint Germain, accostata da alcuni giorni al club bianconero in vista della prossima sessione di calciomercato, ha messo un 'like' al post Instagram della Juve che presenta la nuova maglia per la stagione 2022-23. "La FA Cup è la coppa nazionale più grande e bella al mondo. Pur non avendo visto troppe finali, non credo sia necessario comprendere quanto sia importante e so che il mondo ci guarderà. Non vediamo l'ora di cogliere questa opportunità". Così Jurgen Klopp alla vigilia della finale della Coppa d'Inghilterra che domani (inizio alle 17.45 ora di Roma) a Wembley che il suo Liverpool giocherà contro il Chelsea. "Nel primo set ho avuto più occasioni di Tsitsipas, lui si è salvato col servizio. Mi sento che senza il mio problema fisico avrei vinto". Jannik Sinner parla così dopo l'uscita di scena agli Internazionali, battuto da Stefanos Tsitsipas. Ascolta le news del pomeriggio