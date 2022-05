Roma, Salernitana, Lazio e Serie A: le ultimissime

La Roma ospita il Venezia, Salernitana a Empoli. Sarri vuole Carnesecchi. Martedì assemblea di Lega

ROMA – Penultima giornata di Serie A che si apre con la Roma in campo allo stadio Olimpico contro il Venezia alle 20.45, prima alle 15 la Salernitana a Empoli per continuare a sognare la permanenza in Serie A. Alle 18 Verona-Torino e Udinese-Spezia. In casa Lazio certo l'addio di Strakosha si pensa al portiere: Sarri vorrebbe Marco Carnesecchi, classe Duemila, talento di proprietà dell’Atalanta e dell’Under 21, in prestito alla Cremonese nell’ultima stagione. Ha una valutazione di circa 15 milioni e un contratto in scadenza 2023. La Lega Serie A ha convocato d'urgenza un'assemblea per martedì 17 maggio, in videoconferenza, alla vigilia del consiglio federale di mercoledì 18 a Roma. All'ordine del giorno un solo punto "Licenze nazionali 2022-23, rapporti con la Figc" per ribadire ancora una volta la contrarietà dei presidenti all'indice liquidità (il rapporto tra attività e passività correnti) divenuto ammissivo (in caso di mancato rispetto del parametro non ci si potrà iscrivere al campionato) fissato dal CF a 0,5 nell'ultima riunione del 26/04, con i voti contrari di Casini, Lotito e Marotta.