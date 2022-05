Milan, Lewandowski, Donnarumma e Swiatek: le ultimissime

Pioli: “Scudetto? L'Atalanta avversario tosto”. Lewandowski vuole il Barcellona. Donnariumma sarà il numero uno del Psg. La Swiatek eguaglia Serena Williams

ROMA - "E' dalla partita con la Lazio che facciamo gare da dentro o fuori, partite dal grande peso specifico. Abbiamo superato tappe difficili e domani sarà una di questa. L'Atalanta ha fatto 40 punti in trasferta, dovremo giocare il miglior calcio possibile". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dea, in programma a San Siro alle ore 18. Œl giorno dopo l'annuncio che non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco, in scadenza nel 2023, il nome di Robert Lewandowski viene accostato al Barcellona. Il Psg ha scelto. Secondo L'Equipe, dopo la richiesta dei diretti interessati, il club ha scelto Gigio Donnarumma come numero 1 della prossima stagione, informando anche Keylor Navas della decisione. Con la vittoria in semifinale degli Internazionali d'Italia contro la russa Aryna Sabalenka, la polacca Iga Swiatek, numero uno del ranking, ha allungato la sua serie di vittorie consecutive a 27 partite e raggiungendo unja stelal del tennis come la statunitense Serena Williams che vinse in sequenza lo stesso numero di incontri nel 2014 e nel 2015.