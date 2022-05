Milan, Inter, salvezza e Juventus: le ultimissime

Lotta serrata per scudetto e salvezza, intanto il Venezia già retrocesso ferma la Roma all'Olimpico. I bianconeri accelerano per Pogba

ROMA – Penultima giornata di serie A lotta serrata per lo scudetto tutta al milanese, alle 18 il Milan capolista sfiderà l'Atalanta nel posticipo l'Inter sarà di scena a Cagliari che è invece a caccia di punti per la salvezza. Prima alle 15 il Genoa con un piede in serie B sfiderà il Napoli al Maradona. Ieri la Roma è stata fermata in casa dal Venezia che, complice il pareggioo della Salernitana, è la prim a squadra a retrocedere. Intanto c’è l’appuntamento tra la dirigenza della Juventus e l'entourage di Pogba.