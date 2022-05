Juventus, Lazio, Sassuolo e Malagò: le ultimissime

Allegri: "Onoriamo la stagione". Sarri perde Immobile. Il Sassuolo espugna Bologna. Duro attacco di Binaghi a Malagò

ROMA - "Con la Lazio sarà l’ultima partita in casa e dobbiamo onorarla al meglio. Poi è la festa di Giorgio Chiellini e l’ultima di Paulo Dybala. Dobbiamo cercare il modo di migliore di unire le tre cose". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del martch contro la Lazio in programma allo stadium. In casa lazio il tecnico Sarri perde Ciro Immobile il suo punto di riferimento avanzato nell’ostacolo più grande di questo finale di stagione. Nell'anticipo dell'ora di pranzo tra Bologna e Sassuolo valido per la 37\a giornata di Serie A i neroverdi hanno travolo 3-1 i padroni di casa. "Malagò prima ha cercato di non far giocare Djokovic, poi non voleva che ci fossero i russi, ma noi abbiamo analizzato bene le sue parole e non è vero che il Cio aveva dato dichiarazioni differenti rispetto a quelle osservate da ITF, ATP e WTA". E' l'attacco del presidente della federtennis, Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa di chiusura del Master 1000 di Roma. Ascolta le news della mattina