Inter, Milan, Insigne e Djokovic: le ultimissime

Continua il testa a testa per lo scudetto. Genoa in serie B. Il saluto dell'attaccante al Napoli. Il serbi vince gli Internazionali

ROMA - Ancora non è finita. L'Inter non molla e, vincendo 3-1 contro il Cagliari, tiene ancora vivo il campionato: il Milan, che ha battuto 3-1 l'atalanta, non può festeggiare lo scudetto da casa, ma dovrà conquistarselo sul campo, nel match contro il Sassuolo (basta un punto). "Ringrazio tutti i tifosi che oggi sono venuti allo stadio ad incitarmi, non li dimenticherò mai. Per me, da napoletano, è una gioia immensa, indescrivibile". Al termine di Napoli-Genoa, ultimo match giocato al Maradona, il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne, visibilmente emozionato, interviene ai microfoni di Dazn. Novak Djokovic è Re di Roma per la sesta volta in carriera. Il campione serbo, numero uno del mondo e del seeding, ha fatto suo il torneo maschile degli "Internazionali d'Italia", quinto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 5.415.410 euro, andato in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. Nella finale odierna, Djokovic ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking internazionale e quarta forza del tabellone, imponendosi col punteggio di 6-0 7-6 (5).