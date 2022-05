Serie A, Mancini, Malagò e Zoff: le ultimissime

Anticipi e posticipi dell'ultima giornata. Mancini: "Servono giovani talenti". Malagò risponde a Binaghi. Zoff: "Gli arbitri rallentano il gioco"

ROMA - La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente orari e date dell'ultimo turno di campionato. Milan e Inter giocheranno domenica alle 18. Stesso discorso per quelle che riguardano le squadre in lotta per la salvezza, che si disputeranno domenica sera alle 21. Per quanto riguarda la qualificazione nelle coppe europee, la Roma gioca in anticipo il venerdì per poter preparare meglio la finale di Conference, poi i matchi di Lazio, Fiorentina e Atalanta sono in programma sabato sera alle 20.45. "L'importante quando le cose non sono andate bene è rialzarsi. Avremo delle partite in estate e poi la National League per ripartire. Nel campionato ci sono diversi giovani interessanti. Ce ne vorrebbero di più". Lo dice il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini a Chieti alla XVIII edizione del "Premio Prisco" dove ha ricevuto un "Premio Speciale della Giuria". "Ci siamo stupiti moltissimo di aver avuto tutta questa attenzione nella conferenza di chiusura degli Internazionali". Il presidente Coni, Giovanni Malagò, risponde così al n.1 Fit, Binaghi, che ieri lo ha accusato di aver "provato a danneggiare" il torneo, riferendosi al caso dei tennisti russi. "Abbiamo possibilità di tornare protagonisti ai Mondiali, l'anno scorso abbiamo vinto gli Europei. Però gli arbitri abituano male i giocatori, togliendo ritmo alle partite con interventi fiscalissimi. Non stiamo giocando a biliardo". Parola di Dino Zoff, insignito di un riconoscimento speciale alla carriera a 40 anni dalla storica vittoria del Mondiale 82, durante la consegna dell'11esimo Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', dell'Acli, nelle cerimonia al salone d'onore Coni. Ascolta le news della mattina