Lazio, Sampdoria, Arsenal e Serie A: le ultimissime

La Lazio è in Europa League. Samp, poker alla Viola. Il Newcastle batte l'Arsenal

All’ultimo secondo la Lazio di Maurizio Sarri vola in Europa League. Finisce 2-2 allo Stadium contro la Juve, con un gol di Milinkovic-Savic al 95', che regala la qualificazione alla prossima competizione europea ai biancocelesti che rimontano l'iniziale svantaggio firmato dalle reti di Vlahovice Morata. Dopo la vittoria con la Roma, la Fiorentina non completa la missione qualificazione in Europa e rimane dietro ai giallorossi in classifica. La squadra di Italiano crolla clamorosamente a Genova contro la Samp (4-1) e complica la sua strada: ora la sfida della prossima giornata in casa con la Juve diventa decisiva per un possibile futuro in coppa. Il 'Monday Night' della 37ª giornata di Premier League vede l'Arsenal perdere contro il Newcastle 2-0. La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente orari e date dell'ultimo turno di campionato.