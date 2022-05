Sarri, Kumbulla, Marotta e Daniels: le ultimissime

Sarri: "C'è unita d'intenti". Lettera al Corriere dello Sport di Kumbulla. Marrotta racconta un retroscena su Inzaghi. Coming out di Daniels

ROMA - Prezioso 2-2 in rimonta contro la Juventus per la Lazio che si qualifica in Europa League con un turno di anticipo, Sarri fa un primo bilancio: “E' stato un anno di grandi difficoltà, alcune attese altre meno - ha aggiunto il tecnico della Lazio - ma il gruppo si è molto compattato ed alla fine è riuscito a superarle. Abbiamo colto il pari all'ultimo minuto, ma mi sembra che l'andamento della partita dimostra che è stato ampiamente meritato". Lettera del difensore della Roma Kumbulla al 'Corriere dello Sport' in vista della finale di Conference che si giocherà in Albania, paese natale del giocatore: “Ve lo dico sinceramente: non sto nella pelle. All’inizio della stagione, quando ho saputo che la finale di Conference League si sarebbe giocata a Tirana, ho fissato subito nella mia testa l’obiettivo di raggiungerla. Per me, che sono nato in Italia da una famiglia albanese, era come un segno del destino. Per fortuna i sogni si avverano. E ora starà a noi completare l’opera battendo il Feyenoord, anche se sappiamo che non sarà facile”. L'ad nerazzurro Marotta si è raccontato a Dazn svelando retroscena sulla scelta dell'allenatore: “Prima di prendere Inzaghi, c’è stato un contatto con Allegri. Non immaginavamo che ci fosse la disponibilità di Simone a venire, mentre Max era libero e rappresentava sicuramente un profilo interessante, quindi ci abbiamo parlato”. Poi il colpo di scena: “Sapevamo che Inzgahi non aveva firmato e lo abbiamo chiamato non sapendo che era a cena con Lotito e Simone chiaramente era un po' imbarazzato”. Jake Daniels, 17enne attaccante del Blackpool, squadra di seconda divisione in Inghilterra, è il primo calciatore professionista in attività nel Regno Unito a dichiarare pubblicamente di essere gay.