Scudetto, Roma, Italia e Premier: le ultimissime

Carnevali: "Giocheremo per vincere". La Roma a cena per fare gruppo. Mancini cerca nuovi talenti. Duello tra Liverpool e City per il titolo

ROMA - "Sappiamo che giocheremo contro una formazione che può vincere lo scudetto, ma noi vogliamo concludere bene il campionato, conquistare il miglior piazzamento possibile". Così l'ad del Sassuolo, Carnevali, che all'ultima giornata sarà l'arbitro dello scudetto sfidando il Milan. I giocatori della Roma si sono ritrovati in un ristorante del centro dietro piazza Farnese, nello splendido scenario rinascimentale di piazza de’ Ricci per fare gruppo in vista di un finale di stagione che si preannuncia incandescente. La ripartenza dell’Italia, a campionato finito, si consumerà attraverso un raduno giovanile di cui si conosceranno i dettagli tra poche ore. Tre giorni di raduno a Coverciano, tra il 23 e il 27 maggio, in cui il ct MAncini lavorerà con una ventina di talenti. Anche la Premier league si deciderà negli ultimi 90 minuti domenica prossima. Il Liverpool ha vinto in rimonta sul campo del Southampton, approfittando così dello stop della squadra di Guardiola sul campo del West Ham (2-2) e si è portato a -1 dalla vetta.