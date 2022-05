Lazio, Juventus, Europa League e Jacobs: le ultimissime

Sarà Marcos Antonio il sostituto di Leiva. La Juve punta su Pogba. Ramsey condanna i Rangers. Jacobs torna in pista

ROMA - Il dopo Leiva è iniziato, l’erede al trono di regista arriva dalla martoriata Ucraina, è un brasiliano di tutt’altra tecnica e corporatura. Si chiama Marcos Antonio Silva Santos, meglio conosciuto come Marcos Antonio, classe 2000, compirà 22 anni il prossimo 13 giugno, è alto 1,66, è un centrocampista dello Shakhtar Donetsk. Lo voleva Fonseca alla Roma. Arriverà definitivo per 8 milioni di euro più 2 bonus. La Juve ha scelto: il grande obiettivo per il centrocampo è proprio Pogba che ha sorpassato la candidatura concorrente di Miliknovic-Savic. Un errore dal dischetto di Aron Ramsey, ex della Juve entrato a pohi minuti dalla fine, condanna i Glasgow Rangers e regala l'Europa League all'Eintracht Francoforte, per la gioia dei suoi scatenati tifosi. Ritorno in pista nei 100 metri piani per Marcell Jacobs dopo le Olimpiadi storiche di Tokyo. Il campione azzurro ha vinto a Savona la finale dei 100 m con il tempo di 10''04. Migliore il tempo in batteria con un 9''99, ma con un vento a favore superiore al consentito (+2.3).