Immobile, Maxim Lopez, Premier e Roland Garros: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Immobile salta il Verona. Maxime Lopez obiettivo della Roma. Il Chelsea chiude al terzo posto. Nel week end parte il Roland Garros

ROMA – Niente da fare: Ciro Immobile salterà anche la sfida contro il Verona. L’infortunio lo costringerà a restare fuori anche nell’ultima giornata. Ci sono tutte le premesse per cui la Roma possa presto chiudere l’acquisto di Maxime Lopez, regista francese di origine spagnola del Sassuolo. Negli ultimi recuperi di Premier League, prima dell'ultima giornata prevista per domenica prossima, il Chelsea conquista la certezza di chiudere il campionato al terzo posto: finisce 1-1 contro il Leicester. Novak Djokovic, Rafael Nadal e il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, ovvero i tre principali favoriti alla vittoria del Roland Garros, sono stati inseriti nella stessa parte del tabellone (quella alta) del torneo parigino che prenderà il via domenica prossima.