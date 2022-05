Totti, Lotito, Inter e Ferrari: le ultimissime

Totti vuole portare Dybala alla Roma. Lo sfogo di Lotito. Gaglairdini salta la Sampdoria. Le Ferrari dominano le prove libere in Spagna

ROMA - “Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro”. Così Francesco Totti su Paulo Dybala che il 30 giugno andrà via dalla Juventus a parametro zero: “Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea. Sarebbe una pazzia se dicessimo che non piacerebbe”. “Sono disgustato dall'atteggiamento che viene riservato alla Lazio. Molto spesso sento parlare di casi e criticità: con me, la Lazio non avrà mai criticità". Lo ha detto Claudio Lotito nella conferenza di presentazione del 15esimo ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore. L'Inter non avrà a disposizione Roberto Gagliardini per la sfida di domenica contro la Sampdoria, decisiva in chiave scudetto. Doppietta Ferrari nelle prime libere del GP di Spagna di Formula 1. Con il tempo di 1'19"828 Charles Leclerc ha preceduto Carlos Sainz, staccato di 79 millesimi. Terza la Red Bull di Max Verstappen (+0.336), quarta la Mercedes di George Russell (+0.762). Seguono la Alpine di Fernando Alonso (+0.940) e la seconda Mercedes con Lewis Hamilton (+0.983). Ascolta le news della mattina