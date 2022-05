Roma, Juventus, Mancini e Wimbledon: le ultimissime

La Roma si qualifica per l'Europa League. Allegri parla di futuro. I convocati di Mancini per lo stage azzurro. Wimbledon non assegnerà punti

ROMA - La Roma stende il Torino con un convincente 3-0 e si qualifica per l'Europsa Legaue. Ora la testa dei giallorossi è a mercoledì 25 giorno della finale di Conference contro il Feyenoord. "La Juve del futuro dovrà avere le caratteristiche di una squadra che punta a vincere e che lotta per tutti gli obiettivi. Bisogna migliorare la stagione di quest'anno, ma abbiamo una buona base da cui partire”. Così il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro la Fiorentina al Franchi. Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha convocato 53 calciatori in vista di uno stage di tre giorni a Coverciano, tra il 24 e il 26 maggio, per visionare una serie di giovani cgiocatori di interesse nazionale. Se le cose non cambiano, il torneo maschile di Wimbledon non assegnerà punti validi per il ranking. L'Atp ha infatti confermato quanto minacciato subito dopo la decisione dello torneo londinese, terzo slam stagionale, di escludere dalla partecipazione i tennisti russi e bielorussi. Ascolta le news del pomeriggio