Lazio, Fiorentina, Atalanta e Bologna: le ultimissime

Contro il Verona all'Olimpico attesi oltre 50mila spettatori. Fiorentina e Atalanta lottano per un posto in Conference

ROMA – Ultimo atto della Serie A, la Lazio cerca questa sera contro il Verona il quinto posto in classifica, ai biancocelesti basta anche un pareggio per chiudere sopra la Roma. Atalanta e Fiorentina vanno invece a caccia di un posto in Conference: i viola ospitano la Juventus mentre Gasperini l'Empoli. Prima alle 17.15 la sfida tra Genoa e Bologna.