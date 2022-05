Milan, Roma, Napoli e Ferrari: le ultimissime

Scudetto al Milan. Abraham vuole la Conference League. Spezia-Napoli interrotta per scontri tra tifosi. Delusione Ferrari al Gp di Spagna

ROMA - Il Milan batte 3-0 il Sassuolo a Reggio Emilia e conquista lo scudetto, inutile la vittoria dell'Inter contro la Sampdoria. "Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference League. Una finale è una finale. E la voglio vincere". Tammy Abraham aspetta di scendere in campo a Tirana contro il Feyenoord per la finale di Conference League. Il Napoli chiude la stagione vincendo 3-0 a La Spezia ma fa discutere la sospensione di 10' della partita all'11' del primo tempo per incidenti tra le due tifoserie. Tutto è iniziato con un lancio di fumogeni sugli spalti, poi gli animi si sono accesi. Max Verstappen ha vinto il Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito del Montmelò. Una gara segnata dal ritiro di Charles Leclerc, dominante con la Ferrari fin dal primo giro, per un problema tecnico. Ascolta le news della mattina