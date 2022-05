Roma, Liverpool, tennis e Golden Gala: le ultimissime

Pellegrini punta la Conference League. Carvalho approda al Liverpool. Djokovic sempre leader Atp. Presentato il Golden Galaì

ROMA - "Avere la possibilità di vincere questo trofeo, di regalare questa coppa alla mia città è già questo un sogno. Credo che dobbiamo viverlo al 100% e cercare di vincere a tutti i costi. Noi la vogliamo portare qui a Roma ed è il nostro obiettivo il 25 maggio". Lo ha detto Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, parlando alla tv della Uefa, in vista della finale di Conference League a Tirana di mercoledì contro il Feyenoord. Il Liverpool ha annunciato sul proprio sito la firma del giovane attaccante portoghese del Fulham Fabio Carvalho. Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si confermano nelle rispettive posizioni rispetto alla classifica della settimana scorsa. Il 26enne romano resta così nell'ultimo gradino valevole per la top-10, conquistata per la prima volta a novembre 2019, a soli 15 punti di distanza da Felix Auger-Aliassime. Il Golden Gala torna all'Olimpico e l'appuntamento è di quelli da cerchietto rosso sul calendario. Da Marcell Jacobs a Gianmarco Tamberi, passando per Massimo Stano, Antonella Palmisano, Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, ovvero tutti e sette gli ori olimpici di Tokyo, saranno presenti a Roma il prossimo 9 giugno. Ascolta le news della mattina