Totti su Dybala. Mathias Olivera e i convocati di Mancini: le ultimissime

Totti su Dybala. Napoli-Olivera: è fatta. I 39 convocati di Mancini

A margine della partita di beneficenza organizzata questa sera a San Siro, che tra gli altri vede protagonisti anche Totti e Dybala, l’ex capitano della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando proprio dell'ormai ex attaccante della Juventus. Napoli-Mathias Olivera, l'affare è in dirittura finale. Quando la pista sembrava aver subito un deciso raffreddamento, sono arrivate conferme secondo cui il laterale sinistro uruguagio del Getafe effettuerà le visite mediche domani a Roma, nella solita sede di Villa Stuart. Sarà un giugno ricco di impegni per la Nazionale italiana di Roberto Mancini, che dovrà affrontare cinque gare in quindici giorni. Per queste partite il ct ha convocato 39 giocatori, che si raduneranno a Coverciano a partire da venerdì 27 maggio. Tra i nomi spicca quello di Leonardo Spinazzola, che ritorna in azzurro dopo l'infortunio nell'Europeo dello scorso anno. Ascolta le news del pomeriggio