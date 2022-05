Roma, Tirana, Lazio e Chelsea: le ultimissime

Alle 21 Roma-Feyenoord, tensione nella notte 60 tifosi fermati. Lotito punta Carnesecchi. Ok del govenro inglese alla cessione del Chelsea

ROMA – Il tanto atteso giorno della finale di Conference League è arrivato: alle 21 a Tirana la Roma sfiderà il Feyenoord per il trofeo, le probabili formazioni. Intanto c'è tensione tra le tifoserie in Albania: la polizia dei Tirana ha reso noto, con un comunicato, che è salito a 60 il numero dei tifosi di Roma e Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi ieri sera in varie zone della città, con annessi scontri con le forze dell'ordine. Di queste persone accompagnate in commissariato, 48 sono giallorossi e 12 olandesi. La prima scelta della Lazio resta Marco Carnesecchi, 21 anni, di proprietà Atalanta, appena promosso dalla B con la Cremonese. All’epoca della cessione in prestito (gennaio 2021), aveva prolungato con il club di Bergamo sino al 2026. La Lazio ha manifestato il proprio interesse e c’è una disponibilità di massima al trasferimento, ma Lotito e Tare devono ancora approfondire con l’Atalanta. Via libera dal governo britannico alla cessione del Chelsea. Lo riporta la Bloomberg citando alcune fonti. La decisione, attesa nelle ultime ore, permetterà così il passaggio del club londinese al consorzio statunitense guidato da Todd Boehly.