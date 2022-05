Roma, Tirana, Real Madrid e Mancini: le ultimissime

Friedkin punta in alto. Oltre ottanta i romanisti rimpatriati. Il club spagnolo è il più ricco del mondo. Il ct a caccia di nuovi talenti

ROMA - "E’ una grande gioia partecipare a una finale. Siamo convinti che la Roma possa crescere ancora e arrivare presto ai massimi livelli". E’ una dichiarazione d’intenti molto significativa, perché arriva direttamente dalla voce di Dan Friedkin. Abituato a parlare poco in pubblico, il presidente della Roma ha presenziato alla cena di gala organizzata dall’Uefa nel centro di Tirana, dentro a una grande sala del Teatro dell’Opera. Intanto dopo la notte di scontri tra tifosi della Roma e del Feyenoord a Tirana sono quasi un centinaio di persone le persone fermate. Alcuni sono stati rispediti nel territorio di appartenenza perché non graditi sul suolo albanese: tra questi 80 i romanisti, secondo la polizia. Si conferma il marchio calcistico più ricco al mondo il Real Madrid, che vede in un anno il suo valore crescere del 19% e raggiungere gli 1,5 miliardi di euro. Non solo, perché secondo il Brand Finance 'Football 50 2022' gli spagnoli salgono anche al primo posto come marchio più forte al mondo. Si è conclusa con una partita a ranghi contrapposti, sul campo 'Enzo Bearzot' del Centro tecnico federale, la prima parte della tre giorni di lavoro per i calciatori di interesse nazionale convocati a Coverciano dal ct, Roberto Mancini. Ascolta le news della mattina