Roma, Mourinho, Mancini e Nadal: le ultimissime

Festa a Trigoria per la Roma. Mourinho: “Resto qui”. Secondo stage azzurro a Coverciano. Nadal avanza al Roland Garros

ROMA - Una notte senza dormire per i tifosi della Roma che hanno festeggiato la vittoria della Conference League nel match vinto 1-0 a Tirana contro il Feyenoord poi la festa con tutti i tifosi a Trigoria. "Tante cose che passano nella mia testa allo stesso tempo. Sono stati undici mesi incredibili, e fare subito questo. Come ho detto ai ragazzi a Torino, avevamo fatto quello che dobbiamo fare. Oggi bisognava scrivere la storia e l'abbiamo fatto". Piange e esulta il tecnico della Roma Josè Mourinho dopo essere entrato nella storia giallorossa con la conquista della Conference League. Rafael Nadal risponde prontamente a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, qualificandosi per il terzo turno del Roland Garros 2022. Cambio di consegna a Coverciano per lo stage degli azzurri convocati da Roberto Mancini. Al mattino, con una partita a ranghi contrapposti, si è concluso lo stage del primo gruppo di convocati di calciatori di interesse nazionale e subito dopo sono arrivati al Centro Tecnico Federale di Coverciano i giocatori inseriti nel secondo gruppo di convocati.