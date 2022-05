Mkhitaryan, Roma, Milan e Ibrahimovic: le ultimissime

Mkhitaryan è dell'Inter. Al Circo Massimo la festa della Roma. Investcorp abbandona trattativa per il Milan. Ibrahimovic racconta il suo calvario

ROMA - Henrikh Mkhitaryan è dell'Inter. L'armeno della Roma non rinnoverà il contratto con il club giallorosso e firmerà un biennale con il club di Zhang. Guadagnerà 3,5 milioni netti a stagione. A breve le visite mediche. Intanto continua la festa della Roma fresca vincitrice della Conference League: il club giallorosso ha terminato questa mattina di preparare il bus scoperto che ospiterà la squadra e Morinho nel viaggio per le strade di Roma. Si partirà alle ore 16.30 da via Terme di Caracalla e poi si procederà verso il Circo Massimo dove ci sarà la vera e proprioa festa con i giocatori, Mourinho e i membri dello staff. Mohammed Al Ardhi, a capo di Investcorp, fondo di investimenti del Bahrain che aveva avanzato un'offerta per l'acquisto del Milan, conferma su Twitter la fine della trattativa. "Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro": Zlatan Ibrahimovic su Instagram racconta apertamente dei suoi problemi fisici che non gli hanno permesso di poter dare il suo contributo in campo, come avrebbe voluto. Ascolta le news della mattina