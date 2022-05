Roma, Inter, Napoli e Cagliari: le ultimissime

In 100mila ai festeggiamenti per la Conference. I nerazzurri ad un passo da Mkhitaryan ora puntano Dybala. Ufficiale Olivera in azzurro. Nainggolan dice no ai sardi

ROMA – Erano circa 100mila, secondo quanto fa sapere la Questura, i tifosi della Roma che stanno prendendo parte ai festeggiamenti per la vittoria della Conference League al Circo Massimo. Dai festeggiamenti di Tirana, per la Conference League vinta con la Roma, alla maglia dell'Inter, il passo di Henrikh Mkhitaryan è breve. Il 33enne centrocampista armeno, in scadenza, sta limando i dettagli del suo passaggio agli ordini di Simone Inzaghi. Accordo praticamente fatto. Prossimo obiettivo Paulo Dybala, liberato dalla Juventus e pronto a privilegiare una offerta che gli consenta di restare in Italia. Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Mathias Olivera, terzino sinistro arrivato dal Getafe. Radja Nainggolan non ritorna a Cagliari per riportare la squadra rossoblù in Serie A. Lo ha detto questo pomeriggio nel corso della trasmissione "Il Cagliari in diretta" su Radiolina e Videolina. Ascolta le news del pomeriggio