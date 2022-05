Dybala, Serie A, Monza e Sinner: le ultimissime

L'Inter ha incontrato l'entourage di Dybala. Ricorso della Lega per l'indice di liquidità. Il Monza batte 2-1 il Pisa. Sinner avanti a Parigi

ROMA - Incontro per Dybala. Dopo i contatti tra Marotta e l’entourage del giocatore ieri, un suo rappresentante si è trattenuto per un paio d’ore nella sede nerazzurra. Attenzione, alla Roma, che resta pienamente in gioco. Il ricorso della Lega di serie A contro la Federcalcio sugli indici di liquidità sarà trattato a sezioni unite: lo ha deciso la presidente del Collegio di Garanzia, avv. Gabriella Palmieri Sandulli, che ha disposto "che il ricorso presentato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. n. 220/A del 27 aprile 2022 (recante pubblicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023) debba essere trattato dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite". Quanto prima sarà comunicata la data dell'udienza. Il Monza batte 2-1 il Pisa nell'andata della finale dei playoff promozione di Serie B. Jannik Sinner approda al terzo turno del Roland Garros.