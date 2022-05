Champions, Napoli, Juventus e Mancini: le ultimissime

Questa sera la finale Liverpool-Real Madrid. I tifosi azzurri in ansia per Koulibaly. Idea Arnautovic per Allegri. Il ct azzurro: “L'Italia vuole ripartire”

ROMA – Grande attesa allo Stade de France a Parigi per la finalissima di Champions Legaue tra Liverpool e Real Madrid, le probabili formazioni. I tifosi del Napoli sono in ansia per Koulibaly ed il gesto del giocatore fa crescere l'apprensione: il difensore ha trasferito le sue auto da Napoli a Parigi. La Juve prosegue il casting per l’attaccante da affiancare a Vlahovic, Allegri pensa a Marko Arnautovic. “Non credo che non siamo andati al Mondiale per eccesso di riconoscenza''. Lo ha detto Roberto Mancini a Coverciano per il raduno della Nazionale che nelle prossime due settimane affronterà l'Argentina e quattro gare di Nations League.