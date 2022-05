Champions, Lotito, Totti e Ferrari: le ultimissime

Il Real campione d'Europa, incidenti e arresti fuori dallo stadio. Lotito: "Sarri ha firmato". Totti prepara il ritorno alla Roma. A Montecarlo prima fila tutta Ferrari

ROMA - Il Real Madrid ha vinto la Champions League, battendo in finale 1-0 il Liverpool decisiva la rete nella ripresa di Vinicius junior. E' il 14mo titolo per i Blancos, il quarto da allenatore per Ancelotti. Il match è iniziato con 36 minuti di ritardo per tafferugli fuori allo stadio, causati da biglietti falsi che non venivano validati dai tornelli: la polizia ha usato lacrimogeni ed eseguito 68 arresti; 238 le persone rimaste ferite. Il Liverpool ha chiesto l'apertura in un'indagine. "Stiamo lavorando per voi". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito in un'intervista al Corriere dello Sport che poi conferma: "Sarri ha firmato, ora pensiamo il rafforzamento della squadra". Anche a Tirana i Friedkin hanno incrociato Totti, che era stato invitato alla finale dall’Uefa. I contatti con lui, presenza fissa allo stadio come ospite del main sponsor del club, sono ormai frequenti. Diretti e (soprattutto) indiretti. Il ricongiungimento familiare è dunque solo questione di tempo, che servirà alla Roma per presentare a Totti un’offerta precisa. Prima fila tutta Ferrari nel Gp di Monaco, settima prova del Mondiale di Formula 1, con le Rosse di Maranello che imitano nel Principato l'exploit di quelle di Borgo Panigale al Mugello, dove cinque Ducati dominano la griglia di partenza del Gp d'Italia MotoGp.