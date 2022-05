Nadal, Berlusconi, Palermo-Padova e Rocchi: le ultimissime

Nadal, carriera a rischio. Berlusconi fa sognare i tifosi. Palermo e Padova per la B. Lazio, Rocchi in pole per la Primavera

Rafa Nadal ha fatto fuori agli ottavi Aliassime ed è volato ai quarti del Roland Garros, dove sfiderà Djokovic: la sfida con il numero uno al mondo serbo potrebbe anche essere l'ultima dello spagnolo nello Slam francese. Silvio Berlusconi ha portato il Monza per la prima volta in Serie A, grazie alla vittoria nella finale playoff contro il Pisa. Le parole del presidente durante i festeggiamenti di ieri sera fanno sognare i tifosi brianzoli. Un gol di Brunori al secondo minuto di recupero del primo tempo nella partita giocata ieri, ha mandato il Palermo in finale playoff. Feralpisalò battuta anche al ritorno. I rosanero sfideranno il Padova, che in rimonta, sempre ieri, ha superato il Catanzaro. La Lazio Primavera verso il cambio di allenatore. Alessandro Calori è in scadenza di contratto, in queste ore si parla di una promozione di Tommaso Rocchi dall’Under 18. Ascolta le notizie di ieri sera