Napoli, Italia, Chiellini e Sané: le ultimissime

Parla il patron De Laurentiis. Zaniolo e Kean lasciano il ritiro. Chiellini pronto a dire addio all'azzurro. L'attaccante senegalese ha scelto il Bayern

ROMA - Aurelio De Laurentiis tocca tutti gli argomenti d’attualità in casa Napoli in occasione della presentazione della seconda parte del ritiro, fissata a Castel di Sangro, poi l'annuncio su Bernardeschi che a giugnossi svincola dalla Juventus: “Ho parlato già da un paio di settimane con l'agente . Ne parlo con Spalletti, vedremo come si sviluppano certe situazioni”. I calciatori della nazionale italiana Moise Kean e Nicolò Zaniolo lasceranno nel pomeriggio il raduno della azzurro a Coverciano per rientrare ai club di appartenenza. Lo ha fatto sapere oggi la Figc. "Una parola per definire la mia carriera? Inimmaginabile, il più bel sogno che potessi avere da bambino, come non avrei mai pensato o sperato , proprio per questo me la sta godendo fino in fondo". Così Giorgio Chiellini a pochi giorni dall'ultima partita in azzurro dopo 117 presenze (4° posto, agganciato De Rossi nella classifica della Nazionale). Sadio Mané a fine stagione è destinato a lasciare il Liverpool. L'attaccante senegalese, come riporta il Daily Mail, dopo sei stagioni andrà via da Anfield Road per trasferirsi in Bundesliga, dove è pronto ad accoglierlo il Bayern Monaco. Ascolta le news della mattina