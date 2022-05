Sinner, Atalanta, Gravina e Mancini: le ultimissime

Sinner, addio Roland Garros. Atalanta: Tony D'Amico nuovo ds. Gravina su Euro 2032. Mancini prepara la sfida all'Argentina

Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros. Il tennista altoatesino è stato costretto al ritiro durante il terzo set del match contro il russo Rublev, valido per gli ottavi di finale. L'Atalanta, attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato, "a decorrere dal 1° luglio 2022, l'inserimento all'interno del proprio organigramma societario di Tony D'Amico in qualità di Direttore Sportivo". Il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha rimarcato l'importanza di un'eventuale assegnazione dell'Europeo del 2032 al nostro Paese. Donnarumma tra i pali, Chiellini leader al centro della difesa, Jorginho motore del centrocampo e Belotti al centro del tridente offensivo: nel giorno in cui Coverciano ha aperto le porte ai partners e agli sponsor della Nazionale, Roberto Mancini ha provato quella che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà la formazione titolare che scenderà in campo mercoledì a Wembley contro l'Argentinanella finale fra campioni d'Europa e detentori della Coppa America.