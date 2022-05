Lulic, Perisic, Champions e Roland Garros: le ultimissime

Lulic: "Liquidato con una telefonata". Perisic al Tottenham. Rapporto Uefa sul caso della finale. Medvedev eliminato a Parigi

ROMA - Un anno dopo torna a parlare Senad Lulic. L'eroe del 26 maggio si racconta in esclusiva al Corriere dello Sport e non nasconde l'amarezza per com'è stato trattato dalla Lazio: “Il club non ha trovato 5 minuti per dirmi prima e con chiarezza che era finita. Bastava un grazie". Per l'addio di Perisic "c'è dispiacere, ma capiamo anche la scelta del giocatore che ha militato in Italia e in Bundesliga, voleva un'esperienza in Premier. Quando si ha una certa età è giusto che il singolo giocatore decida il proprio destino". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, a margine di un evento a Milano promosso dalla Fondazione Gabriele Cardinaletti. L'Uefa ha commissionato un "rapporto indipendente sugli eventi che hanno accompagnato la finale di Champions League" di sabato scorso a Parigi. Il n.2 al mondo Daniil Medvedev è stato eliminato negli ottavi di finale del Roland Garros dal croato Marin Cilic, attuale n.23 Atp.