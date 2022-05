Milan, Allegri, Liverpool e Marquez: le ultimissime

Il Milan ceduto a RedBird. Allegri: "Juve comnpetitiva". Il Liverpool chiede le scuse della Francia. Marquez vola in Usa per operarsi

ROMA - Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird. Nei giorni scorsi, verosimilmente non a Milano, sono state apposte le firme sull'accordo preliminare di cessione del club tra Elliott e RedBird. Gerry Cardinale, numero uno di RedBird ieri non era a Milano e al momento non si trova in città. "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riavvolge il nastro del campionato appena finito, in un''intervista a Dazn. Il presidente del Liverpool Tom Werner ha chiesto le scuse al ministro dello sport francese Amelie Oudea-Castera per il trattamento riservato ai tifosi del club inglese nella finale di Champions League di sabato scorso a Parigi. Mentre Marc Marquez si dirige verso gli Stati Uniti, il Repsol Honda Team si prepara ad andare avanti con Pol Espargaro e Stefan Bradl a Barcellona. Ascolta le news della mattina