Mancini, Mkhitaryan, Perisic e Trevisan: le ultimissime

ROMA - Dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, l'Italia torna in campo a Wembley per giocarsi un trofeo contro l'Argentina: "Quella di domani sarà la gara che chiuderà un ciclo - le parole del ct Mancini -. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro". Henrikh Mkhitaryan è ormai destinato a vestire la maglia dell'Inter, sempre che non decida a fare un passo indietro e accettare la prima offerta presentata settimane fa dalla Roma. E' l'ora dei saluti per Ivan Perisic: ufficializzato proprio oggi dal Tottenham di Antonio Conte. L'azzurra Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del torneo del Roland Garros, battendo nei quarti la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Ascolta le news del pomeriggio