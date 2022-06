Italia, Tare, Inter e Serie A: le ultimissime

A Wembley Italia-Argentina. Tare risponde a Lulic. L'Inter vince il campionato Primavera. Depositata la documentazione per l'indice di liquidità

ROMA - Da una parte i trionfatori dell'ultimo Europeo, conquistato proprio a Weblwey, undici mesi fa, dall'altra i detentori della "Copa America". Alle 20.45 a Wembley la finale tra Italia e Argentina, le probabili formazioni. Il diesse della Lazio Igli tare risponde alle accuse di Senad Lulic sulle pagine del Corriere dello Sport: "La prola tradito mi ha fatto male" spiega l'albanese che poi da una sua versione dei fatti: "Lo scorso anno quando andò via Inzaghi ci fuorno dei cambiamenti che gli avevo preannunciato poi il 30 giugno gli cponfemro che la società ha intenzione di avviare un percorso di ringiovanimento. Tuttavia gli anticipo che non appena riapriranno gli stadi la società organizzerà una cerimonia all’Olimpico per salutarlo degnamente davanti alla sua gente. Lui è nella storia della Lazio e lo sarà per sempre ma risponde che non vuole niente". Tutti i club di serie A hanno depositato la documentazione richiesta per la verifica del contestato indice di liquidità (rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine), calcolato sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. L'Inter Primavera di Christian Chivu è campione d'Italia. Nella finale scudetto i nerazzurri hanno battuto la Roma 2-1 dopo i tempi supplementari.